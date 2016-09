Architekti namalovali budoucnost Negrelliho viaduktu

Hlavním tématem studie bylo pro autory studie z ateliéru Moba studio vytvoření dostatečného zázemí pro aktivní veřejný prostor. „Příklady z Curychu, Vídně či Berlína dokazují, že je možné skloubit železniční provoz na viaduktu s aktivním využitím prostorů pod stavbou. Navíc s kreativním programem se Negrelliho viadukt stane významným místem nejen pro Karlín ale pro celou Prahu,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Do studie autoři promítli požadavky veřejnosti, počítá zároveň s novými stavbami a rekonstrukcemi, které v blízkosti viaduktu připravuje hlavní město, ministerstvo spravedlnosti i soukromníci. Studie pracuje s technologií a navrhuje technické řešení, které zabrání poškozování pískovcového kamene v době nízkých teplot. Navržené zásahy do oblouků jsou řešeny bez konstrukčních zásahů do mostního tělesa, které je kulturní památkou.

„Vždycky jsme zastávali ten názor, že zneužití viaduktu, jak vypadá dnes, je to nejhorší, co může pro památku být. Vždy jsme byli pro to, aby se většina oblouků využila, ale aby se to řešilo koncepčně a jednotně a aby se nepopíral tvar oblouků, jejich architektura,“ zmínil již dříve Ladislav Špaček z Národního památkového ústavu.

Studie počítá s využitím 44 oblouků, viadukt jich má celkem 74. Revitalizace by se skládala z šesti celků, které jsou definovány odlišným veřejným prostorem. Park Viadukt, U Kasáren, Negrelliho náměstí, Karlínská brána a Jeruzalémský ostrov. Transformací a reorganizací prostor a okolí Negrelliho viaduktu má vzniknout katalyzátor pro družení nejen karlínských sousedů, ale i ostatních obyvatel Prahy.

