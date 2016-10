Tramvaje v centru Prahy kolabují, nabírají desítky minut zpoždění

„Všechny linky mají zpoždění až 30 minut,“ uvedl dopravní podnik na svém webu. Kvůli kolabující dopravě proto byla v úterý po poledni až do odvolání linka číslo 2 od Petřin zkrácena. Z Klárova nepojede přes Staroměstskou na Národní třídu a dále do Braníka, ale zabočí na nábřeží Edvarda Beneše a přes zastávky Čechův most, Právnická fakulta a Staroměstská se vrátí na Malostranskou a zpátky na Petřiny. U linky číslo 17 se prodloužily intervaly na osm minut. Dosud jezdila sedmnáctka ve špičkách každé čtyři minuty.

Výkopové práce u křižovatky u Národního divadla mají podle Řehkové trvat do pondělí 10. října. Situaci v pražské dopravě zkomplikoval i fakt, že v deštivém počasí vyjelo do ulic hlavního města mnohem více aut. Hlavně v centru by měli lidé raději využívat metro, které není závislé na povrchové dopravě.

Dále čtěte: