Praha chce ulehčit Újezdu. Pomoci má studie

Důvodem projektu je několik plánovaných změn v této lokalitě, které je třeba koordinovat. Těmi jsou například zklidnění dopravy v křižovatce Vítězné ulice a Újezdu, rekonstrukce mostu Legií a oprava tramvajové tratě spojená s výstavbou bezbariérových zastávek. „Tranzitní automobilová doprava, a z toho vyplývající komplikace v místech křížení s tramvajovou tratí, způsobuje neúměrnou zátěž, která omezuje pěší prostupnosti a provoz veřejné dopravy,“ píše se v dokumentu.

Kdy přesně budou úpravy hotové, není jasné. Bude záležet na harmonogramu, který IPR při tvorbě zadání studie do listopadu vypracuje a předloží vedení města.

Zástupci Prahy 1 loni v červenci uvedli, že chtějí mimo jiné omezit vjezd do Karmelitské ulice ve směru k Malostranskému náměstí, kam by kromě MHD mohli vjet pouze rezidenti a dopravní obsluha. Řidiči přijíždějící od Smíchova by museli odbočit do Vítězné ulice.

V rámci změn, které avizovala radnice, by měla být upravena Vítězná ulice v úseku od křižovatky se Zborovskou včetně křižovatky na Újezdě. Mají být rozšířeny chodníky a vzniknout parkovací místa. Zákaz vjezdu na Újezd by platil pro auta přijíždějící od mostu Legií. Musela by zahnout do Zborovské. Na rohu Vítězné a Zborovské by byl ve směru od mostu Legií umístěn semafor, který by umožňoval průjezd tramvajím.

