Hlavní město bude ladit podobu stanic metra D

Výtvarnou soutěž plánuje radnice rozdělit na dvě části, jedna bude řešit samotnou podobu stanic, druhá se věnuje pouze jejich osvětlení. Kdy magistrát obě soutěže vyhlásí, není zatím podle Dolínka jasné, odborné podklady pro jejich vypsání má připravit Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Dopravní podnik, investor stavby, se stará o technickou část. Původně se hovořilo o termínu na přelomu října a listopadu. Radní budou prozatím jednat o tom, aby dopravní podnik postupoval v souladu s přáním města.

Náměstek Dolínek odmítl, že by magistrát měnil plány pod tlakem veřejnosti, které se podoba stanic nelíbí. „Je to krok, který plánujeme již déle,“ sdělil serveru Euro.cz. Jak Dolínek řekl dříve, nejde o to, zda město chce, nebo nechce soutěž dělat, ale o časové možnosti. S Metroprojektem, který za podobou stanic stojí, prý úřad dál jedná. „Já jsem připraven podpořit další dialog mezi Metroprojektem a architekty, odbornou veřejností, a to včetně studentů,“ zmínil Dolínek.

Odborná i laická veřejnost proti stávající podobě stanic připojuje podpisy pod petici, která volá po změně. Zatím ji podepsalo více než 2800 lidí v papírové podobě a devět tisíc lidí na internetu. Iniciátoři žádají, aby z mezinárodní architektonické soutěže vzešla podoba všech stanic metra. Aktuálně jejich projekty tvoří firma Metroprojekt, které Praha zakázku na projekt metra za 440 milionů korun přidělila.

Metro D by mělo propojit centrum metropole s jižní částí města. Nejdříve chce magsitrát vybudovat úsek z Pankráce do Písnice. Pak mají následovat stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Stavba první části by měla být dokončená v roce 2022. Zatím se ale nepodařilo vykoupit všechny pozemky nutné pro stavbu, bez nichž není možné požádat o stavební povolení. Podle náměstka Dolínka se musí město dohodnout ještě se sedmi rodinami.

