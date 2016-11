Štěpánek: O věžácích rozhodneme, až budeme mít stanovisko UNESCO

Městská část chtěla požádat kvůli výstavbě pěti věžáků na Pankráci o vyjádření UNESCO, už jste ho dostali?

Městská část Praha 4 požádala ředitele odboru památkové péče magistrátu hlavního města Prahy, aby projekt Rezidence Park Kavčí hory předložil Centru světového dědictví UNESCO, které by posoudilo, zda jeho realizací dojde či nedojde k vizuálnímu narušení historické městské krajiny Prahy. Protože dopis odmítl poslat, obrátíme se na UNESCO sami.

Jaké stanovisko vůči projektu zaujmete?

Stanovisko zaujmeme, až budeme mít reakci UNESCO.

Developer Central Group dostal od radnice sedm podmínek, aby mohl stavět, vyhoví vám?

To je otázka pro developera.

Podpoříte pak výstavbu věží?

Projekt nejprve projednáme v komsi rozvoje a v ní se poradíme napříč politickým spektrem.

Jednala Praha 4 se zástupci petice, která vznikla proti jejich vybudování?

Samozřejmě, veřejnost má u nás na radnici dveře otevřené.

Praha 4 se chce připojit k systému modrých zón, z jakého důvodu?

Po zřízení parkovacích zón v okolních městských částech to je nutnost, protože Praha 4 je nyní zaplavena auty z jižních a jihovýchodních částí Prahy i automobily mimopražských řidičů. V tuto chvíli ještě čekáme na vyřízení našich připomínek.

Nebojíte se odporu občanů a místních živnostníků?

Parkovací zóny zvýhodňují místní rezidenty, chrání je před záplavou aut dojíždějících, a proto je většina obyvatel podporuje. Místní živnostníci jsou zároveň rezidenty a je to tedy pro ně výhodné stejně jako pro rezidenty. Pro živnostníky z jiných městských částí se snažíme zřídit u nás na důležitých místech fialové zóny, které umožní zaparkovat i jim.

Čím zóny městské části pomohou?

Zlepší situaci pro místní rezidenty tím, že je upřednostní před auty mimopražských řidičů a řidičů z jiných městských částí. Dnes podél trasy metra C i podél tramvajových tratí parkují po celý den auta mimopražských řidičů.

Praha 4 loni v prosinci zrušila internet zdarma, prý ho využívaly jen dvě stovky občanů, v čem byl podle vás problém?

Stál 300 tisíc měsíčně.

Městská část protestovala proti zvýšení rychlosti na magistrále na 80 kilometrů v hodině, potvrdily se vaše obavy ze zvýšeného hluku, kterými tehdy městská část argumentovala?

Potvrdily, lidé si stěžují, hluk se zvýšil.

Jaké investiční akce teď vaše radnice připravuje?

Bude pokračovat revitalizace přírodního koupaliště na Lhotce a rekonstrukce bývalého kina Kosmos. Další investice budou zřejmé až po schválení rozpočtu na příští rok.

Městská část vyhlásila soutěž na budoucí revitalizaci Náměstí Bratří Synků, prostor dává žákům základních a středních škol. Už jste někdy podle podobných návrhů něco v městské části realizovali?

Městská část soutěž na revitalizaci náměstí nevyhlásila. Jde o soutěž pro školáky a je to jeden z prvních způsobů zapojení veřejnost do debaty o budoucí podobě města, následovat bude participace dospělých. Dáváme tak našim obyvatelům možnost sdělit nám, co by si na náměstí představovali. Vypsání architektonické soutěže připravuje IPR, pravděpodobně na květen 2017.

Čtěte další rozhovory se starosty městských částí: