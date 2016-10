Starosta Prahy 10 Novák: Ďolíček se podaří zachránit

Už Praha 10 podepsala odstoupení od směnné smlouvy s majitelem fotbalového stadionu Ďolíček, firmou Bohemians Real?

Ano, letos v červnu. Byl to jeden z kroků, které pomohly vyřešit celou tu zamotanou situaci kolem Ďolíčku. Původně jsme vyzývali majitele stadionu, aby smlouvu vypověděl sám, ale nestalo se tak. Byla to jen formalita. Pro připomenutí: jednalo se o smlouvu z října 2014, podle které jsme měli s doplatkem 50 milionů korun stadion koupit my. Praha s tím ale nesouhlasila. Teď jsme v situaci, kdy stadion zřejmě koupí samo hlavní město, ale aby se tak mohlo stát, bylo mimo jiné potřeba zrušit tuto původní smlouvu, což byla jedna z podmínek zastupitelstva hlavního města Prahy pro schválení odkoupení stadionu.

Magistrát už má v tuto chvíli Ďolíček ve své správě?

Ne, neboť nemohla být ještě uzavřena kupní smlouva mezi hlavním městem Prahou a Bohemians Real. Zastupitelé hlavního města Prahy odhlasovali, že stadion koupí za 121 milionů korun, a my jsme udělali a snažíme se dělat vše potřebné, aby tak mohl učinit.

Jak to dopadlo s vedlejším parkovištěm o které měla Praha 10 zájem?

Hlavní město Praha si dalo podmínku, že vrátíme zpět do správy pozemek poblíž Ďolíčku. Na to jsme nakonec přistoupili, ale vymínili jsme si, že na nich zůstane zachováno parkoviště pro místní obyvatele, že zde vznikne cyklostezka a náměstíčko. Čili pro nás je to trojitý úspěch – Ďolíček se podaří zachránit, stovky parkovacích míst se zachovají a navíc se bude lokalita rozvíjet ve prospěch občanů Prahy 10 a podle jejich požadavků. Všechny závazky s provozováním parkoviště přechází na hlavní město.

Bude ho provozovat?

Městská část Praha 10 parkoviště neprovozuje a ani provozovat nebude, ale stejně jako řada jiných městských částí máme korporaci stoprocentně vlastněnou městskou částí, a ta by měla parkoviště i nadále provozovat do vypršení termínu smlouvy. Až někdy pojedete kolem Ďolíčku, schválně se tam podívejte, to parkoviště je obrovské, nedá se přehlédnout. A zkuste si představit, že ho někdo zruší. Způsobilo by to kolaps, už tak je situace s parkováním ve Vršovicích dost složitá i s ohledem na zavedení zón placeného stání na Praze 2 a 3.

Praha 10 za devět milionů upraví Heroldovy sady ve Vršovicích, chystáte další podobné investiční akce?

Na revitalizaci oblíbených Heroldových sadů přispívá dost značnou částkou magistrát, za to jsme vděční, snažíme se samozřejmě za naše projekty lobbovat a jsme v tom úspěšní. Další na řadě je revitalizace Parku Solidarita, která je velmi unikátní. Do celého procesu jsme zapojili Demokracii 2.1, už proběhla dvě setkání s obyvateli blízkého okolí, abychom se dozvěděli, jak si místní revitalizaci představují. Následovat budou dotazníková šetření, hlasování na internetu a podobně. Podle požadavků občanů vzniknou architektonické návrhy a z těch budou opět vybírat obyvatelé. Je to další z řady participativních způsobů rozhodování o rozpočtu, už teď každý rok vyčleňujeme pět milionů korun, o kterých podobným způsobem rozhoduje veřejnost.

Vaše radnice provozuje pojízdný úřad, kolik občanů úředníci stihnou ročně navštívit?

Jedná se ročně o stovky výjezdů.

S čím nejčastěji pomáhají?

Nejčastěji řešíme žádosti o nové občanské průkazy, ověřování podpisů, dále všechny možné výpisy, například z katastru nemovitostí či rejstříků trestu. O službu mohou požádat občané, kterým je více než 75 let. Kromě toho nabízíme seniorům, kteří mají problém s pohybem, dopravu zdarma k nám na úřad, když tu potřebují něco vyřídit. Zrovna nedávno jsme pořizovali novou dodávku. Volkswagen Transporter už dosloužil, najezdil stovky tisíc kilometrů.

Je zájem o Studentský dům, kde mohou najít zázemí děti z dětských domovů, jež se dostaly na vysokou školu? Kolik má teď podnájemníků?

Zájem je přiměřený, nedávno jsme navíc program rozšířili na všechny vysoké školy a vyšší odborné školy, což je velká novinka. Přímo v projektu máme v současné době sedm nájemníků. Podle informací z konce října se jim daří dobře, studijní výsledky mají skvělé.

Co přesně studentům městská část v rámci ubytování nabízí a kolik je to stojí?

Studenty to nestojí nic, ubytování je zdarma, školné platíme také my, navíc přispíváme na studijní potřeby a celkově pomáháme i s organizací času, poskytujeme studentům zázemí, studijní poradenství i další odborné poradenství.

Fungují ještě dvě veřejně přístupné knihovny, které nechala městská část nainstalovat do Heroldových sadů a do parku Malinová-Chrpová?

Fungují stále obě dvě, plus máme ještě jednu přímo na radnici. Nedávno jsme na facebooku s občany řešili, že knihovny oceňují a využívají, ale objevují se i drobné nešvary. Občas je totiž „vyberou“ bezdomovci nikoli za účelem literárního obohacení, ale za účelem prodeje do antikvariátu. Ale vždy nakonec přijde někdo, kdo prázdnou knihovničku zase naplní svými knihami.

Uvažujete o instalaci dalších knihoven?

To rozhodnou občané, aktuálně mají možnost se o ní zasadit v Parku Solidarita. Ale nevím, zda na některých setkáních tento návrh zazněl, podněty teprve zpracováváme.

Městská část Praha 10 měla řadu připomínek k pražskému Metropolitnímu plánu, můžete zmínit nejzásadnější z nich?

Například je v Metropolitního plánu v Malešicích navrženo železniční překladiště včetně rezervy, s čímž městská část Praha 10 dlouhodobě nesouhlasí. Praha 10 svou polohou patří do širšího centra metropole a území Malešicko – Strašnické průmyslové zóny považuje za území, kde v budoucnu předpokládá postupnou transformaci v novou městskou čtvrť, urbanizovaný prostor městského či velkoměstského charakteru, který se zapojí do organismu města. Dopravní dopady záměru by měly devastující vliv na dopravní situaci a životní prostředí nejen v dané lokalitě, ale i navazujících částech Prahy 10. Proto umístění železničního překladiště považujeme za nevhodné.

