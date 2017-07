Šance pro architekty. Podobu stanic železniční trati na ruzyňské letiště určí soutěž

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) vypíše architektonickou soutěž na podobu nových stanic, které vzniknou při modernizaci železniční trati z Prahy do Kladna s odbočkou na ruzyňské letiště. Uvedla to mluvčí organizace Kateřina Šubová. Zadání soutěže by mělo být hotové do konce roku.