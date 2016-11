Pražští taxikáři u soudu přiznali předražování jízdného

U soudu ráno vypovídali řidiči, kteří podle obžaloby předražovali jízdné. Muži, kteří měli vybírat a předávat úplatky a úředník, který je přijímal, budou vypovídat odpoledne.

Michal Šotola, Giovanni Piscicelli Taeggi a Zdeněk Ponert podle žalobců loni od dubna do listopadu zákazníkům účtovali mnohonásobně vyšší jízdné, než nařizuje magistrát. Pavel Jelínek a Luboš Zdeněk podle spisu organizovali výběr úplatků pro úředníka Luďka Šmejkala, který tehdy pracoval jako referent v oddělení pro kontrolu taxislužby. Poslední obviněný taxikář, Valentin Záruba, peníze muži předával. Šmejkal dostával podle spisu 500 až 700 korun za řidiče. Muži podle státní zástupkyně Evy Viktorové fungovali jako organizovaná zločinecká skupina.

Šotola, který vypovídal jako první, přiznal, že účtoval vyšší jízdné, než magistrát nařídil. Tvrdí však, že cenu zákazníkům ve většině případů sděloval předem, a ti s ní souhlasili. Poukázal také na některé nesrovnalosti v obžalobě - některé jízdy, které žalobci uvádí, se měly podle spisu uskutečnit souběžně, nesouhlasí prý i škoda, kterou měl zákazníkům způsobit. Do ceny jízdného podle něj státní zástupci nezapočítali cenu za čekání.

Šotola také řekl, že „přispíval“ cca 500 korun měsíčně na to, aby měl informace o kontrolách. Nevěděl prý ale, že peníze slouží k uplácení úředníka. Uvedl, že mu chodily sms zprávy, kde bylo uvedeno místo a čas kontroly.

Další dva obvinění vypovídali podobně jako Šotola. Taeggi hned na začátku výpovědi řekl, žádná trestný čin nespáchal, a že není členem organizované skupiny. Připustil však, že jízdné v několika případech předražil. „Tak 90 procent jízd ale bylo za magistrátní ceny,“ řekl dnes soudu. Ponert upozornil na to, že by se celý případ měl řešit ve správním řízení. „Pokud porušuji cenový předpis, nejde o trestný čin, ale o přestupek,“ řekl soudnímu senátu. Oba řidiči také popřeli, že by byli členy organizované skupiny a že by věděli o tom, že jdou předávané peníze na úplatky pro Šmejkala.

V některých případech si řidiči účtovali až 200 korun za kilometr. Pražský magistrát přitom stanovil maximální cenu za kilometr na 28 korun, nástupní sazba je maximálně 40 korun. Šotola podle obžaloby způsobil za 13 zadokumentovaných jízd osmiapůltisícovou škodu, Taeggi předražil jízdné při 12 cestách o skoro 10 tisíc korun a Ponert o osm tisíc korun za 20 jízd.

