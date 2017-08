Pražské brownfieldy ožívají. Developeři v nich plánují postavit 54 tisíc nových bytů

Developeři v Praze v současnosti připravují výstavbu více než 84 tisíc bytů. Jen necelá čtvrtina se jich ale může začít stavět do pěti let. Vyplývá to z analýzy připravovaných projektů, kterou si nechala zpracovat společnost Central Group. Zhruba 60 procent nových bytů by mělo stát v brownfieldech. Celkem jde o více než 370 projektů s 54 tisíci byty.