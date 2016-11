Pražská ODS chce zrušit parkovací zóny, navrhuje tarifní pásma

Nedávné spuštění parkovacích zón je přítěž pro celou Prahu, myslí si to městští zastupitelé za ODS. Celý systém by nejraději zrušili. Místo něj navrhují v metropoli zavést tarifní pásma, změnit systém platby a do silnic zabudovat senzory ukazující počet volných parkovacích míst. Zároveň chtějí rozšířit záchytná parkoviště P+R a stavět parkovací domy.