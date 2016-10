Praha 5 chce P+R z odtahového parkoviště na Plzeňské

„V těchto dnech jsem vedl jednání, na nichž jsme si potvrdili, že ukončení provozu odtahového parkoviště je možné prakticky okamžitě. Technicky to již musí dokončit hlavní město,“ uvedl Klíma. Parkoviště na Plzeňské je totiž v majetku hlavního města. Dořešení záchytného parkoviště je nutné podle Prahy 5 v souvislosti se zavedením zón placeného stání.

Mezi dalšími lokalitami, které Praha 5 zvažovala, jsou parkoviště na Plzeňské u hřbitova, u Smíchovského nádraží namísto prodejny koberců a parkoviště mezi ulicemi Lamačova a K Barrandovu.

Parkoviště P+R jsou zahrnuta do systému Pražské integrované dopravy. Primárně jsou určena pro mimopražské řidiče, kteří zde nechají automobil a dále do centra Prahy jedou MHD. Praha má asi dvě desítky záchytných parkovišť P+R s celkovou kapacitou přes 3000 stání. Nejvytíženější parkoviště jsou na metru C, třeba na Chodově nebo v Letňanech. Nejméně používané je parkoviště v Běchovicích.

