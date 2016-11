Prahu čeká kancelářský boom, chce dohnat Berlín a Hamburg

Kapacita kancelářských ploch v hlavním městě zaostává hluboko za evropským průměrem. Do roku 2030 by se to ale mohlo změnit, když se naplní závěry ekonomické analýzy pražského strategického plánu. Analýza předpokládá, že do té doby přibude až 2,5 milionu metrů čtverečních kanceláří. „Číslo nárůstu je reálné,“ uvedla k tomu Katarina Wojtusiak ze společnosti CBRE.