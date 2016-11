Praha 10 ukazuje zanedbané Slatiny jako moderní třicetitisícové město

„Architekti z 90 procent počítají na Slatinách s bytovou zástavbou, celá lokalita by se tak mohla jednou proměnit v třicetitisícové město. Dostatek prostoru by bylo věnováno oddychovým zónám, aby se lokalita stala příjemným místem pro život,“ uvedl radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík, který má v gesci i územní rozvoj.

Klíčovým bodem návrhu je dopravní řešení rozlehlé lokality. Právě kvůli absenci tramvajové trati se investoři podle Prahy 10 o novou oblast doposud tolik nezajímali. Impulz k oživení by mohl přinést vznik nových železničních zastávek na úseku trati mezi hlavním nádražím a Hostivaří a především nová tramvajová trať. Měla by vést ulicí U Slávie, podejít železniční most a dostat se na Bohdalec s pokračováním na Spořilov nebo do Slatin. O trati chce Praha 10 vést jednání s hlavním městem, aby ji do svých plánů zahrnulo.

Studii, kterou městská část konzultovala s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), chce Praha 10 nyní prodiskutovat s veřejností. „S ohledem na charakter dokumentu jsme zvolili projednání formou veřejné autorské prezentace studie a následných dní otevřených dveří, během kterých bude možné za přítomnosti autorů návrhu diskutovat či vznášet připomínky k představenému dokumentu,“ sdělil radní Zoufalík. Současně bude hlavní výtah urbanistické studie k nahlédnutí na webu městské části s možností zasílání komentářů.

Slatiny začaly vznikat v roce 1924. V domech žili váleční veteráni a dělníci, kteří stavěli železnici. Kolonie dodávala pracovní sílu pro vršovickou průmyslovou zónu. V 50. a 60. letech bylo mnoho domů zbouráno. V rozsáhlé lokalitě jižně od seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice platí stavební uzávěra.

