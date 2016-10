Praha odložila vypracování studie na zástavbu Nákladového nádraží Žižkově

Pražští radní odložili záměr vypracovat architektonicko-urbanistickou studii výstavby na Nákladovém nádraží Žižkov. Sdělil to primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) a radní Karel Grabein Procházka (ANO). Důvodem odložení je dopracování některých částí materiálu na zadání studie. Zamýšlená studie by měla určit, co kde na území bude stát, a měla by řešit také využití památkově chráněné hlavní budovy. O výstavbě na nádraží se vedou několik let spory. Kdy se začne případně stavět, není jasné.