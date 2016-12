Praha nechává zpracovat audit na tržnici v Holešovicích. Převzetí areálu se blíží

„Teď provádíme audit, který by měl zmapovat stav Holešovické tržnice i po finanční stránce. Podívá se například i na to, jak jsou v areálu nastavené smluvní vztahy. Výsledky očekáváme během ledna,“ sdělil serveru Euro.cz pražský radní Karel Grabein Procházka (ANO). Závěry auditu chce Praha použít podle radního jako podklad pro jednání se společností Delta Center, se kterou se o areál dlouhodobě soudí.

Poslední schůzka mezi oběma stranami se podle radního uskutečnila v září a nesla se v pragmatickém duchu. Obě strany jsou dle radního nakloněné možnosti mimosoudního narovnání. Teď jde o to, jak vysokou částku bude společnost Delta Center po městě žádat. „Současný stav je ale nevýhodný pro obě strany,“ uvedl Procházka.

Praha by ráda areál dostala stoprocentně pod svou správu, s Holešovickou tržnicí má velké plány. Podle radního by areál mohl být rozdělen do čtyř oblastí s tématickým laděním, šlo by o gastronomii, kulturu či fitness. Z ulic areálu by zmizely stánky a nahradili by je například pouliční umělci a muzika. Současná podoba hal by zůstala. „Rádi bychom zachovali genius loci areálu. Nepočítáme s žádnými novými stavbami, ty staré je ale potřeba dostat do lepší kondice,“ zmínil radní. Nová podoba tržnice by měla podle něj připomínat malé žijící městečko.

Na rekonstrukci areálu by město podle Procházky čerpalo finance z rozpočtové rezervy, rekonstrukce hal by ale mohli dělat na základě dlouhodobých smluv i sami nájemci, dodal radní. „Teď můžeme uzavírat pouze smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,“ sdělil Procházka. Nájemci tak nemají žádnou jistotu. Řada z nich platí kvůli soudnímu sporu mezi městem a společností Delta Center nájem do úschovy.

Praha nastiňuje možnou podobu a zároveň čeká, co navrhnou sami nájemci. „Už se nám hlásí, máme nabídku například ze strany divadla Minor nebo provozovatele jednoho fitnesscentra,“ zmínil Procházka. Od října našel zázemí v holešovické tržnici i trh pro lokální nezávislé značky a umělce Mint Market. „V Pražské tržnici už máme historii. V roce 2010 jsme hledali s kolegou místo pro menší fashion market. V té době byla v tržnici spousta volných prostor a v prosinci 2011 jsme uspořádali první Holešovice Fashion Market. Před pár lety jsme v Pražské tržnici objevili halu 13, která nás zaujala, a tak nás napadlo tam vytvořit stabilní trh pro nezávislé značky a umělce,“ uvedl pořadatel trhu Omri Goz. Holešovická tržnice je podle něj perfektní v tom, že slouží jednak jako tržiště a přitom začíná směřovat více k alternativní kultuře. „Jednáme o tom, že by Mint Market mohl v tržnici o sobotách od března pokračovat,“ dodal.

Magická tržnice

Mezi místnustkami, kde našli zázemí prodejci šperků, vánočních koulí či oblečení, se proplétá mezi lidmi produkční designového trhu Natálie Mrázková. „Mně osobně celá tržnice baví, už jen jako místo na procházku. Některé budovy jsou opravdu krásné a tajemné. Místo je unikátní a zachovat jeho magický ráz by byla pro město výhra,“ zmínila. Kultura by měla podle ní být směr, kterým by se mělo město v rámci využití areálu vydat.

Hlavní město uzavřelo smlouvu s Delta Center v roce 1994 na dvacet let s možností dalšího prodloužení nájmu na třikrát 10 let s roční výpovědní lhůtou. Nájemné činilo 109 milionů korun. Nájemce měl do tržnice v prvních pěti letech investovat nad rámec běžné údržby. Delta Center tvrdí, že už investovala 1,45 miliardy korun.

V prosinci 2011 se Praha rozhodla, že ukončí se společností Delta nájemní smlouvu. Následně podala na vystěhování firmy Delta Center žalobu, soud v roce 2013 rozhodl, že firma odejít nemusí. Proti rozsudku se město odvolalo, argumentuje tím, že dalo firmě v prosinci 2011 výpověď z nájmu, a to z toho důvodu, že porušovala povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy - především neplacením nájemného, které v žalobě město vyčíslilo na 200 milionů korun. Žalobu na město podala naopak i firma Delta Center, která se chtěla soudit o náhradu školy ve výši 280 milionů korun.

Areál bývalých jatek je od roku 1993 kulturní památkou. Magistrát požádal o zrušení památkové ochrany celého areálu a navrhl prohlásit za památky jen některé objekty. Ministerstvo kultury s tím ale nesouhlasilo.

