Praha chce příští rok získat zpět pronajatou Holešovickou tržnici

„Vede se tam soudní spor. Zahájili jsme jednání, že se pokusíme najít mimosoudní narovnání tak, aby smlouva byla ukončená. Území bychom tak od příštího roku měli v rukách jako město,“ uvedl radní.

Praha podala na vystěhování firmy Delta Center žalobu, soud v roce 2013 rozhodl, že firma odejít nemusí. Proti rozsudku se město odvolalo, argumentuje tím, že dalo firmě v prosinci 2011 výpověď z nájmu, a to z toho důvodu, že porušovala povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy - především neplacením nájemného, které v žalobě město vyčíslilo na 200 milionů korun. Žalobu na město podala naopak i firma Delta Center, která se chtěla soudit o náhradu školy ve výši 280 milionů korun.

Smlouva s Delta Center byla uzavřena v roce 1994 na dvacet let s možností dalšího prodloužení nájmu na třikrát 10 let s roční výpovědní lhůtou. Nájemné činilo 109 milionů korun. Nájemce měl do tržnice v prvních pěti letech investovat nad rámec běžné údržby. Delta Center tvrdí, že už investovala 1,45 miliardy korun.

Areál bývalých jatek je od roku 1993 kulturní památkou. Magistrát požádal o zrušení památkové ochrany celého areálu a navrhl prohlásit za památky jen některé objekty. Ministerstvo kultury s tím ale nesouhlasilo.

