Praha chce mimosoudní vyrovnání a přesun záchranářů na Palmovku

Vedení hlavního města Prahy chce dosáhnout mimosoudního vyrovnání, které by vyřešilo složitou právní situaci kolem rozestavěného administrativního centra na Palmovce. Pokud budou jednání úspěšná, mohla by se pražská záchranná služba do budovy nastěhovat v roce 2018. Uvedl to radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO). Záchranáři podle ředitele Petra Koloucha takovou možnost vítají. Roky plánované sídlo v Troji definitivně stát nebude.