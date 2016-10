Praha hledá místo pro sídlo záchranky. Ve hře jsou tři varianty

Podrobnosti k vybraným lokalitám radní zatím neupřesnil. Uvedl, že v tuto chvíli dává magistrát u jednotlivých míst dohromady pro a proti. Roli bude hrát i časový plán, tedy to, jak dlouho by trvalo, než by se vůbec mohlo začít stavět, a jak daleko jsou jednotlivé stavby před územním rozhodnutím.

Pražský magistrát až do poslední chvíle spoléhal na to, že městská část Troja upustí od žaloby, kterou na hlavní město kvůli stavbě nové budovy podala. Trojští zastupitelé ale v poměru šest ku třem podle radního Lacka hlasovali koncem září pro nesouhlasné stanovisko. Hlavním argumentem bylo to, že se stavba nachází v záplavovém území. „To by ale nemohl stát celý nový Karlín,“ podotkl Lacko. Zamítavým stanoviskem Troji přišlo hlavní město zároveň o zhruba 40 milionů korun, které investovalo do projektu.V současnosti sídlí záchranka včetně dispečinku v sídle městské policie v Korunní ulici na Vinohradech.

Jednou z dalších variant, kterou teď město zvažuje, je i rozestavěná budova radnice na Palmovce. I Palmovka je ale zatížena soudním sporem, a to mezi hlavním městem a městskou částí Praha 8 o určení majitele pozemku a rozestavěné stavby.

„Pokud vyhrajeme, budeme pokračovat ve výstavbě radnice,“ má jasno starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Pokud by vysoudil pozemek a stavbu magistrát, bude městská část požadovat, aby se jí vrátily vynaložené finance na stavbu, to je podle Petruse přibližně 600 milionů korun. Poté by se Praha 8 stavbě administrativního centra záchranky nebránila, naopak. „Byla by to pro nás jistá čest,“ zmínil Petrus, který si ale zároveň posteskl, že s ním doposud radní Lacko záležitost neprojednal. I kdyby město budovu na Palmovece vyhrálo, bude muset vyřešit ještě jeden problém, vedle centrály záchranky by měly být komerční prostory, a to Lackovi vadí.

Stavbu takzvaného Centra Palmovka za více než 1,1 miliardy korun schválila Praha 8 v roce 2010. Dosud vyplatila stavební firmě asi polovinu částky, firma proto v květnu 2015 stavbu zastavila a po městské části požaduje uhrazení dalších 240 milionů korun. Výstavbu centrály připravuje magistrát od roku 2005.

