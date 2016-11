Kde najde záchranka zázemí? Praha už má šest variant

Jednou z možných variant je i to, že by záchranná služba zůstala v současné budově v Korunní ulici v Praze 3, došlo by jen k renovaci objektu. Město by pak ale zase muselo hledat zázemí pro ředitelství městské policie, které zde také sídlí. Výhodou lokality je umístění v centru Prahy, dostupnost městské hromadné dopravy a optimální kapacita budovy.

Vážně město uvažuje i o rozestavěné budově radnice na Palmovce. Palmovka je ale zatížena soudním sporem mezi hlavním městem a městskou částí Praha 8 o určení majitele pozemku a rozestavěné stavby. Praha proto podle radního zvažuje, že by se s Prahou 8 dohodla mimosoudně a městskou část vyplatila. Starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) už dříve připustil, že poté by se Praha 8 stavbě administrativního centra záchranky nebránila, naopak. „Byla by to pro nás jistá čest,“ zmínil Petrus.

Tuto variantu jako nejpravděpodobnější připouští i radní Lacko. „Je nejrychlejší a nejsnáze proveditelná,“ sdělil serveru Euro.cz. Pokud by došlo mezi městem a Prahou 8 ke smíru, mají podle Lacka záchranáři do roka „kde bydlet.“ Stavbu takzvaného Centra Palmovka za více než 1,1 miliardy korun schválila Praha 8 v roce 2010. Dosud vyplatila stavební firmě asi polovinu částky, firma proto v květnu 2015 stavbu zastavila a po městské části požaduje uhrazení dalších 240 milionů korun.

V nemocničních areálech

Magistrát zvažuje stavbu budovy také v areálu nemocnice Na Bulovce. Město by aktualizovalo projekt z roku 2005. Stejně tak jsou ve hře i areály polikliniky Prosek a Vinohradské nemocnice. Spolupráci městu nabídl i starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). V městské části hledá vhodné pozemky.

Výstavbu centrály připravuje magistrát od roku 2005, budovu původně plánoval postavit v Troji, proti tomu ale tvrdě vystupovala městská část. Pražská radnice až do poslední chvíle spoléhala na to, že Troja upustí od žaloby, kterou na město kvůli stavbě nové budovy podala. Trojští zastupitelé ale v poměru šest ku třem hlasovali koncem září pro nesouhlasné stanovisko. Hlavním argumentem bylo to, že se stavba nachází v záplavovém území.

