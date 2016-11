Praha bude v příštím roce hospodařit s výdaji 62,2 miliardy

V celkovém úhrnu po započtení hospodaření městských částí bude rozpočet pracovat s příjmy a výdaji 68,8 miliardy. Zastupitelé schválili i splátku dluhu 8,5 miliardy. „Rozpočet je sestaven jako zdrojově vyrovnaný,“ řekla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová (ANO).

V rámci běžných výdajů by nejvíce peněz mělo jít na obnovu vozového parku dopravního podniku, a to 560 milionů. Na granty v sociální oblasti půjde 254 milionů korun a 100 milionů na odměny učitelů ve školách zřizovaných městem. Oprava a údržba protipovodňových bariér vyjde na 33 milionů. Největší částku z běžných výdajů spolkne doprava, více než 18 miliard korun.

V oblasti investic půjde nejvíce peněz, 2,9 miliardy korun, na stavbu nové části ústřední čistírny odpadních vod. Příprava stavby metra D si vyžádá 800 milionů korun, 390 milionů bude stát výstavba kolektoru pod Hlávkovým mostem. Do Výstaviště v Praze 7 investuje město 237 milionů a 202 milionů do protipovodňové ochrany. Do rozpočtu na rok 2017 bude převedeno 3,3 miliardy Kč nevyčerpaných investic z letošního rozpočtu.

Městské části dostanou od Prahy dohromady 4,24 miliardy korun, což je asi o 1,683 miliardy více než letos. Mimo jiné dostanou vyšší částku na jednoho žáka - ze současných 1360 korun se zvýší na 2000 korun.

Zastupitelé schválili kromě rozpočtu jednorázové snížení městského dluhu. Praha s předstihem zaplatí 8,5 miliardy z celkového dluhu 31,74 miliardy. „Vzhledem k finanční kondici Prahy, navrhujeme dobrovolně a předčasně splatit úvěr investiční bance. Uspoří to značné částky na úrocích a nebude to provázeno žádnými sankcemi,“ řekla Kislingerová. V rozpočtu je rovněž rezerva na splácení 2,6 miliardy korun dluhů.

V diskusi návrh kritizovali opoziční zastupitelé. Vytýkali mu například zvyšující se běžné výdaje a kritizovali oblast investic. „Chybí jakékoliv strategické investice,“ uvedl předseda pražské ODS Filip Humplík. Zastupitelé Jakub Michálek (Piráti) a František Švarc (ODS) kritizovali rozpočtový výhled na příští roky. „Snižují se kapitálové výdaje a zvyšují běžné. To neumožní třeba stavbu metra D a další projekty,“ řekl Michálek.

S námitkami Kislingerová nesouhlasila. „Výhled byl sestaven dle zákona. Určitě byl sestaven konzervativně a je založen na předpokladech známých dnes a bude samozřejmě v čase měněn podle aktuální situace,“ řekla. V souvislosti s dalšími námitkami uvedla, že se zastupitelé mají obrátit na radního, který má tu kterou oblast na starosti.

Praha letos hospodaří s příjmy 43,6 miliardy a výdaji 58,7 miliardy korun. Také letos město rozdíl dorovná ze státních příspěvků. V letošním prvním pololetí skončilo hospodaření Prahy přebytkem 7,3 miliardy, to je zhruba o 400 milionů meziročně méně. Výsledek ovlivnily zejména nízké investice. Rozpočet Prahy jako celku skončil k loňskému 31. prosinci přebytkem 12,44 miliardy korun.

