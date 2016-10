Hlavní město oživilo potoky. Ukáže je dron

Hostavický, Šárecký a Svépravický potok či Rokytka, pražský magistrát se snaží k drobným vodním tokům v metropoli nalákat Pražany. Pustil se proto do revitalizace potočních koryt, do oživení potoků investoval bezmála 40 milionů korun. Kus po kuse je obnovuje několik posledních let. Teď nad potoky vyslal dron s kamerou, můžete si je prohlédnou z ptačí perspektivy.