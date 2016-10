Město má plán, kam se rozvíjet. Projednají ho zastupitelé

Smysluplně se postarat o opuštěné budovy, chránit pole před transformací na stavební pozemky a investovat do ICT, výkumu a vědy nebo do architektury. I to má do budoucna zaručit aktualizovaný městský Strategický plán. Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) dokončil jeho návrh, nyní o něm budou jednat zastupitelé.