Obyvatelé protestovali proti výstavbě v Hodkovičkách. Radnice couvá

Zastupitelé nakonec vzali petici na vědomí a rovněž se usnesli, že developer k dnešnímu dni nesplnil všechny z 11 podmínek, ke kterým se zavázal v nedávno podepsané smlouvě s radnicí. „Nikdo nemáme radost ze zástavby, ale podnikli jsme zásadní kroky k tomu, aby byla nižší,“ řekl Štěpánek. Radnici se podle něj podařilo právě domluvit snížení výšky budov a vyjednat stavbu školky.

Petenti se starostou nesouhlasili. Podle Jana Hevessyho se má na malém území zdvojnásobit počet obyvatel Hodkoviček. „Jde o mýtus pana starosty, že se projekt zmenšil. Zmenšil se stran výšky, ale počet bytů i obyvatel zůstal stejný. Je to předimenzované monstrum,“ uvedl. „Podstatou našeho snažení není, aby se vůbec nestavělo, ale jaká kapacita je možná. Pojďme se domluvit a dohodnout, co to území snese. Pan starosta vystupuje jako dealer Finepu,“ řekl petent Luboš Dopita.

Na jednání vystoupili také zástupci společnosti Finep. „Celou dobu se snažíme vyjadřovat respekt, posloucháme připomínky a od počátku deklarujeme snahu se dohodnout,“ řekl Vladislav Dykast z Finepu. Odmítl tvrzení občanů, že posudek EIA, který řeší vliv stavby na životní prostředí, nebyl vypracován řádně. Firma podle něho splnila řadu požadavků obyvatel týkajících se mimo jiné dopravy nebo výšky budov.

Obyvatel se zastali někteří zastupitelé. Opoziční zastupitelka Jaromíra Eismannová (TOP 09) neúspěšně navrhla, aby zastupitelé pověřili radní vydat nesouhlasné stanovisko a záměr znovu projednat. Bývalý starosta Pavel Caldr (Pro Prahu) uvedl, že respekt ze strany developera necítí. „Dvě z podmínek radnice nepovažuji firmou za splněné,“ řekl. S tím souhlasil i radní Jaroslav Mith (ODS).

„Klíčové je plnění a neplnění podmínek. Jsou to podmínky, s kterými přišla komise pro územní rozvoj a rada si je vzala za své. Je to základní podmínka, aby rada souhlasila s výstavbou,“ reagoval v závěrečné řeči Štěpánek. Radní Alžběta Rejchrtová (SZ/Trojkoalice) odmítla tvrzení zastupitelů, že Strana zelených bojuje na straně developerů. „S občany komunikuji napřímo, na tom si trvám. Prosadili jsme to, co nikdy žádná radnice nedokázala,“ řekla.

