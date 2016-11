Metropolitní plán opět počítá s překladištěm v Malešicích, Praha 10 je proti

„Praha 10 patří do širšího centra metropole a malešicko-strašnickou průmyslovou zónu považujeme za území, kde v budoucnu předpokládáme postupnou transformaci v novou městskou čtvrť, která se zapojí do organismu města,“ uvedl radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík. Záměr by podle Zoufalíka měl značný vliv na dopravní situaci a životní prostředí nejen v dané lokalitě, ale i navazujících částech Prahy 10.

Myšlenku překladiště dlouhodobě odmítají podle radnice i obyvatelé Malešic. Překladiště by totiž svedlo kamiony z tranzitní Teplárenské či Heldovy ulice do staré zástavby přímo pod okna starousedlíků. „Jejich obavy chápeme a myšlenku takto vytíženého překladiště na území Prahy 10 v budoucnu nepodpoříme. Takový projekt na desítku nepatří,“ zdůraznil Zoufalík.

Podle tiskového mluvčího IPR Marka Váchy je Metropolitní plán aktuálně ve fázi návrhu. Běžně, a to i podle stavebního zákona, se v této fázi do přípravy plánu nezapojuje nikdo kromě projektanta, tedy IPR, zmínil mluvčí. „Přesto jsme pro městské části uspořádali čtyři kola konzultací. Po odevzdání návrhu následuje dlouhý a komplexní proces projednávání, kdy může každý, tedy politici, městské části, majitelé pozemků i veřejnost, podávat připomínky či námitky,“ uvedl Vácha.

Radnice Prahy 10 upozornila, že ačkoli kvůli personální krizi v IPR není jasné, jakým směrem se bude zpracování Metropolitního plánu vyvíjet, městská část hodlá na tvorbě dokumentu stejně jako doposud spolupracovat a vznášet připomínky.

