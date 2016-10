Lítačka se rozjede naplno. Pilotní provoz karty prý neměl vážné potíže

Pražští radní schválili převod karty MHD lítačka do standardního režimu fungování. Dosud fungovala v pilotním režimu, kdy provozovatel karty, městská firma Operátor ICT, postupně rozšiřoval a zlepšoval služby a prověřoval technologie. Kdy k přechodu přesně dojde, není zatím jasné, město musí s Operátorem ICT uzavřít novou smlouvu. Pro cestující by to komplikace znamenat nemělo. Kartu vydává město od března a postupně má zcela nahradit opencard.