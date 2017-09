Italové chtějí 1,2 miliardy za vyhazov z hlavního nádraží

České dráhy ani SŽDC vznášené nároky neuznávají. „SŽDC nepovažuje uvedené žaloby za důvodné,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí organizace Kateřina Šubová. Také dráhy požadavek italské společnosti neuznávají. „Podrobnější vyjádření poskytneme soudu,“ serveru mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží do loňského října, kdy jí smlouvu neprodloužil nový vlastník SŽDC kvůli nesplnění smluvních podmínek. Podle dohody s Českými drahami z roku 2003 měla společnost do loňského října dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží.

Grandi Stazioni: Za zchátralé hlavní nádraží mohou České dráhy

Za provedenou rekonstrukci žádala italská firma po Českých drahách proplacení 770 milionů korun. Počátkem letošního května dráhy informovaly, že Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl. Kromě Českých drah, které byly původním vlastníkem nádraží, žalovala Grandi Stazioni také nového majitele, kterým je SŽDC. Ta už italské společnosti zaplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady.

Grandi Stazioni do poloviny loňského roku většinově vlastnily italské dráhy. V současnosti firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 64,8 milionu korun.

Dále čtěte: