Ládví dostane novou podobu

Praha 8 revitalizaci rozdělí do dvou etap, a to z důvodu, aby náměstí bylo i po dobu úprav otevřejné veřejnosti. Radnice si díky tomu také může rozložit financování stavby na delší období. Cenu úprav odhaduje na 1,7 milionu korun. Do konce roku 2017 by měla být dokončena první etapa revitalizace.

„V tuto chvíli máme vybraného zpracovatele projektové dokumentace a do konce letošního roku by měly být dokončeny projektové přípravy a získána všechna nezbytná povolení,“ sdělil serveru Euro.cz zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza. Se zahájením stavebních prací počítá radnice na jaře 2017. Dokončení druhé etapy odhaduje Praha 8 na podzim roku 2018.

Náměstí získá nové povrchy, mobiliář, vodní prvek i zeleň, tedy stromy a trvalky. „Vedle nových prvků bude velice důležitým výsledkem také odstranění řady bariér a zlepšení prostupnosti,“ míní Céza. Do hledání toho, jak by mělo nové náměstí vypadat, radnice zapojila i občany. Kritéria následně městské část stanovila i na základě výsledků studentské urbanisticko-architektonické soutěže, kterou kvůli tomu uspořádala.

Metro budoucnosti

Zadání urbanistických studií na okolí dalších stanic metra má do poloviny letošního prosince připravit na popud hlavního města Institut plánování a rozvoje (IPR). Praha si také nechala od IPR vypracovat dokument, který prioritně řeší stav a budoucnost 11 stanic metra. Materiál by měli podle ČTK v úterý projednat pražští radní.

Mezi sedmi prioritními stanicemi jsou na trase A Skalka, na trase B Luka, Lužiny, Hůrka a Černý Most a na trase C Háje a Ládví. IPR má kromě zadání pro urbanistické studie městu předložit harmonogram a rozpočet pro jejich zpracování. Ve spolupráci s dopravním podnikem pak má vypracovat návrh postupu úprav vybrané stanice včetně navržení modelu spolupráce se soukromým investorem. V Praze je celkem 61 stanic metra.

