Evropské miliony půjdou na školy i sociální podnikatele

Z evropských peněz by se například mělo platit navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do tří let. Jedná se o šest projektů městských částí a jeden projekt Centra sociálních služeb Praha v celkovém součtu za 98,6 milionu korun.

„Díky financím ze strukturálních fondů dojde mimo jiné k rekonstrukci objektu v ulici Ovčí hájek v Praze 13 za účelem vzniku mateřské školy či k navýšení kapacity předškolního vzdělávání při mateřské škole U Uranie v Praze 7,“ uvedla radní pro oblast evropských fondů a školství Irena Ropková (ČSSD).

Další oblastí, kam budou evropské peníze směřovat, je posílení infrastruktury pro sociální podnikání. Hodnocením prošly tři projekty za 6,7 milionu korun. Ve všech případech se jedná o podporu vzniku nových sociálních podniků na území hlavního města. „Jednotlivé projekty cílí na rozmanitou skupinu sociálně znevýhodněných. Například projekt žadatele Jako doma – Homelike s názvem Kuchařky bez domova je zaměřen na osoby bez přístřeší a ztrátou bydlení ohrožené a nezaměstnané nad 50 let. Naopak chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků žadatele Projekt Integrace chce pomoci osobám se zdravotním postižením včetně osob s duševní nemocí,“ vysvětlila Ropková.



Do závěrečné fáze schvalování se dostalo i 42 projektů za více než 136 milionů korun, které se zaměřily na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. „V této výzvě se objevuje velké množství projektů se společným jmenovatelem v podobě podpory inkluze a vzájemného porozumění. Mezi žadateli lze najít jak školská zařízení, tak neziskové organizace jako Člověk v tísni či městskou část Praha 14,“ doplnila Ropková.

