Vánoční trhy bude nadále pořádat Taiko. Opozice to kritizuje

„V danou chvíli je řešení správné a dává radě možnost se kdykoliv k tomuto tématu vrátit a případně řešit nápady a podněty, jak do budoucna trhy inovovat a dostat je na jinou kvalitativní úroveň,“ řekl radní Karel Grabein Procházka (ANO).

Trhy letos začnou 26. listopadu. Taiko bude muset mimo jiné postavit vánoční strom a domluvit se s prodejci na provozu trhů. „Rozhodnutí je pro nás nejen známkou důvěry, ale také cti, že máme možnost navázat na dosavadní práci,“ uvedla výkonná ředitelka Taiko Karen Hartley. Společnost bude kromě vánočních pořádat i velikonoční trhy.

Způsob výběru kritizují opoziční TOP 09 a ODS. „Je to dokonale absurdní. Před dvěma lety dostalo ,Janouškovo´ Taiko padáka, protože platilo málo. Rok a půl rada nedělala nic, a teď se tváří jako zachránci. Ale do problémů se dostali sami. V řízení byly lepší nabídky. Firmy byly vyřazovány ani nikdo neví pořádně proč… Celá rada pracuje v utajení a vrací město do starých skandálních kolejí,“ řekl Novotný.

Předseda pražské ODS Filip Humplík řízení označil za parodii. „Pokud je součástí řízení věta: při hodnocení nabídek není pronajímatel vázán žádnými předem stanovenými kritérii - jedná se spíš o parodii na primátorkou proklamovanou transparentnost,“ uvedl.

Město mělo původně připraveny dva materiály. Jeden z nich, ten schválený, potvrzoval výsledek soutěže. Druhý ji měl zrušit a na letošek a rok 2017 přidělit trhy Taiku bez soutěže.

Smlouva s Taiko trvala od roku 2004. Podle minulého vedení města byla nevýhodná, proto ji před dvěma lety vypovědělo. Taiko ročně městu platilo 2,66 milionu korun.

