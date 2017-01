Bohemians zůstanou v Ďolíčku, Praha schválila smlouvu o pronájmu

Vršovický klub by měl podle nájemní smlouvy platit městu po dobu deseti let roční nájemné 1,5 milionu korun. Nynější kontrakt s majitelem Ďolíčku by „Klokanům“ vypršel v létě po skončení ligové sezony.

„Smlouvu Bohemka podepíše s Prahou jako budoucím majitelem stadionu co nejdříve. Nájemní smlouva potom začne platit ihned po dokončení převodu vlastnictví nemovitosti,“ uvedl na klubovém webu ředitel Bohemians 1905 Darek Jakubowicz.

Zastupitelé zvažovali i navýšení ročního nájemného o 300 tisíc korun, což byla výše druhé obdržené nabídky. Ta ale podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) nepřišla v požadované lhůtě, zastupitelé ji proto nepodpořili.

„Bohemka už nebude muset žít v trvalé nejistotě, budeme se moci soustředit plně na fotbal a řešit stejné problémy jako ostatní ligoví konkurenti. Hlavní město si zaslouží velké díky za záchranu tradičního stadionu, který patří k Bohemce již téměř 85 let,“ konstatoval Jakubowicz.

Podle Procházky by nákup stadionu ze strany města neměl být precedensem. „Praha by si měla vytvořit koncepci sportu a říct si, co chce vlastnit a provozovat a co ne. A bude to souviset i s tím, jaké prostředky do majetku bude vkládat,“ řekl Procházka. Podle něj je logické, že když město vlastní stadion, tak ho nabízí za tržní nájemné nebo ho využívá víc klubů.

O převodu stadionu se jedná od roku 2011 a ligovým fotbalistům způsobovala nejistota značné potíže. Stadion chtěla původně získat městská část Praha 10. Nabízela majiteli směnu za sousední pozemek a doplatek 49 milionů korun, to ale magistrát nechtěl dovolit.

Právě pozemek, který má do správy svěřený městská část a kde provozuje parkoviště, byl předmětem sporu mezi oběma samosprávami. Magistrát požadoval jeho vrácení ze správy městské části, ta zase měla podmínky k jeho budoucímu využití.

Vznikla proto komise se zástupců radnice i magistrátu, která se budoucností této části Vršovic bude zabývat. Městská část žádá zejména zachování parkovacích míst, blokovou zástavbu a zachování biokoridoru podél Botiče.

Chronologie kauzy Ďolíček Květen 2010 Fotbalisté Bohemians 1905 odehráli poslední zápas na svém tradičním stadionu v Ďolíčku, poté se přemístili do sousedního Edenu, na domácí hřiště Slavie. Leden 2011 Radní Prahy 10 se v programovém prohlášení zavázali, že se pokusí odkoupit Ďolíček od společnosti Bohemians Real, aby jej zachránili pro prvoligový fotbal. Záměr později odsouhlasili i zastupitelé Prahy 10. Srpen 2012 Po sestupu do druhé ligy se „Klokani“ do Ďolíčku po více než dvou letech vrátili, po velkých investicích do areálu v něm mohli zůstat i po okamžitém návratu do první ligy. Květen 2014 Praha 10 se s majiteli Ďolíčku dohodla na výměně za sousední pozemek v hodnotě 60 milionů korun a doplatek 49 milionů korun. Rada hlavního města Prahy však směnu nepovolila, ta tak nebyla zapsána do katastru. Září 2014 Vlastník stadionu dal fotbalovému klubu výpověď k 30. listopadu. Město vzápětí připravilo nájemní smlouvu na 20 let za korunu ročně, která měla vstoupit v platnost směnou majetku. Později se klub dohodl s majitelem stadionu na prodloužení smlouvy. Červen 2015 Zastupitelé Prahy 10 schválili záměr, že zruší původně schválenou směnu pozemků. Zrušením dohody mezi Prahou 10 a firmou Bohemians Real podmínilo vedení hlavního města Prahy, že se pokusí Ďolíček vykoupit. Březen 2016 Zastupitelé magistrátu rozhodli, že Praha Ďolíček koupí za 134 milionů korun. Město zaplatí 121,7 milionu, dalších asi sedm milionů doplatí Bohemians 1905. Částka se sníží o daň z nabytí nemovitosti, kterou namísto Prahy zaplatí dosavadní majitel. Praha 10 se dlouho nemohla shodnout s magistrátem na společném memorandu o odkupu stadionu. Říjen 2016 Radní hlavního města schválili memorandum o odkupu. Prosinec 2016 Praha 10 schválila vrácení pozemku u Ďolíčku magistrátu, což byla podmínka hlavního města, aby stadion koupilo. Leden 2017 Zastupitelé hlavního města Prahy schválili budoucí nájemní smlouvu s Bohemians Praha 1905 o užívání Ďolíčku, podle níž by měl klub po dobu deseti let platit roční nájemné 1,5 milionu korun. Mělo by jít o poslední krok k tomu, aby město koupilo stadion od společnosti Safety Real (dříve Bohemians Real).

