Anonym znovu vyklidil Justiční areál Na Míčánkách

Letos je to už poněkolikáté, co musel být rozsáhlý objekt v Praze 10 kvůli výhrůžce vyklizen. Naposledy se to stalo minulé úterý.

„V Justičním areálu bylo evakuováno 1000 osob,“ informoval mluvčí Prahy 10 Vít Novák. Na místo vyrazili policisté a celou budovu prohlédli pyrotechnici. Do Vršovic vyjeli i další složky záchranného systému, evakuaci pomáhala zajišťovat justiční stráž. Pachatel anonymní výhrůžky je podezřelý z trestného činu šíření poplašné zprávy. Podle dostupných informací zatím nebyli dopadeni ani autoři předchozích telefonátů.

Justiční palác Na Míčánkách je nejrozsáhlejším justičním komplexem v republice, sídlí v něm obvodní soudy a obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, 6, 8, 9 a 10 a také střediska Probační a mediační služby.

Více zpráv z Prahy 10: