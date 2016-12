Zvýšíme penze. Strach z AfD nutí Merkelovou plnit sliby předchůdců

Populistická strana AfD (Alternative für Deutschland) stavící se kriticky k migrační politice kancléřky Merkelové v Německu získává na stále vyšší popularitě. Napřesrok by se podle informací německé verze zpravodajského serveru Local mohla stát třetí největší politickou stranou v Německu.

Od příštích voleb, které podle vyjádření AfD rozhodnou o dalším „politickém osudu Merkelové“, dělí Německo ještě přibližně deset měsíců. Již nyní je ale jisté, že postoj Němců vůči její migrační politice se pozvolna mění. Podle deníku Express se postupné islamizace své země obává více než polovina Němců. Na rétoriku AfD namířenou proti migrantům zdaleka nejvíce slyší v oblastech bývalého východního Německa, které v HDP na hlavu oproti starým spolkovým zemím stále ještě zaostává přibližně o čtvrtinu.

Přečtěte si, jak v Německu přibývají bezdomovci:

V Německu výrazně přibylo bezdomovců. Trend bude pokračovat

Hrany dělící zaostávající východ od prosperujícího západu chce nyní obrousit vládní koalice CDU/CSU a sociálních demokratů s kancléřkou v čele. Do roku 2025 totiž naplnit závazek, který východní Němci ze západu slyšeli již v roce 1990 po sjednocení země, a sice sjednotit úroveň starobních důchodů. V současnosti rozdíl činí přibližně šest procent. Překlenout jej by časem podle informací deníku Financial Times mohlo německý rozpočet stát až 3,7 miliardy eur ročně (přibližně sto miliard korun).

Merkelové sice podle průzkumů stále věří nadpoloviční většina Němců, přízeň východoněmeckých voličů v důchodovém věku si však nyní chce zjevně pojistit. Podle Michaela Fuchse, místopředsedy parlamentní skupiny CDU/CSU, který má na starosti hospodářství, energetiku a malé podniky, jde o významný pokus postavit se populisticky orientované AfD s „jasnou a srozumitelnou nabídkou směrovanou voličům“. „Všechny politické strany musí čas od času sklouznout k populismu a jít kvůli zisku voličských hlasů proti svým ideálům,“ okomentoval záměr pro server FT profesor na univerzitě ve Freiburgu a specialista na penzijní systém Bern Raffelhüschen.