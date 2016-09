V bohatém Německu žijí dva miliony chudých dětí

Téměř 2 miliony německých dětí (13,2 procenta) žijí podle nedávné studie vydané Bertelsmannovou nadací v chudobě. Tedy v rodinách, které po dobu alespoň pěti let pobíraly sociální dávky, a spadají tak do místní definice chudoby nezletilých. Dokazují to údaje poskytnuté spolkovým úřadem práce a dlouholeté studie zaměřené na důsledky chudoby na děti a mladistvé.

Míra dětské chudoby se tak oproti roku 2011 o 0,4 procenta zvýšila. Podle prohlášení nadace studie ukazuje na „nedostatečnost německé sociální politiky v oblasti boje proti dětské chudobě“. Ta podle výzkumníků nebere na zřetel skutečné potřeby dítěte.

Závěry studie ukazují, že děti z chudých rodin mají obecně horší výživu a spolu s tím jsou i ohroženy vyšší mírou nemocnosti. V sociální sféře si pak často z finančních důvodů nemohou dovolit školní výlety, sportovní aktivity a kroužky.

Německo prý migraci zvládne. Přečtěte si:



Merkelová: Migraci zvládáme





Děti, které jsou z pohledu německých úřadů chudé, nemají ve valné většině vlastní pokoj, ani jiný prostor, kam by se mohly v případě potřeby uchýlit, či kde dělat domácí úkoly.

Dětská chudoba na vzestupu

Vliv v rámci Německa hraje i lokalita. Riziko dětské chudoby je mnohem nižší v bohatých regionech na jihu země než v severních hustěji zalidněných oblastech. Ve východním Německu pak do kategorie chudých dětí spadá každé páté dítě, v Berlíně každé třetí. V Bavorsku či Bádensku-Württembersku je to až každé desáté.

Dětská chudoba je podle serveru Euractiv v posledních letech v Evropě na vzestupu. Nejvíce viditelná je v nových členských zemích Evropské unie. V roce 2014 bylo v Evropě podle údajů Eurostatu chudobou a sociálním vyloučením ohroženo 28 procent dětí.

Materiální deprivace pak hrozila 11 procentům. Necelá polovina dětí ohrožených chudobou (48,3 procenta) žije v domácnosti s jedním rodičem, 32,5 procenta pak v nukleární rodině (rodina se dvěma dospělými členy) se dvěma či více sourozenci. K ohrožení chudobou dochází nejčastěji v regionech s vysokou nezaměstnaností.

O Německu a jeho politice čtěte dále:

Šok a masakr. Německá média komentují zemské volby

Žádný distanc. Berlín za rezolucí o arménské genocidě stojí

Merkelová: V migrační krizi jsme udělali chyby