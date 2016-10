Zvažte ústavní stíhání prezidenta, tvrdí Kroměřížská výzva

Premiér Bohuslav Sobotka, předsedové Senátu Milan Štěch (ČSSD) a Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a prezident Zeman v říjnovém prohlášení zdůraznili, že schůzky politiků s dalajlamou by se neměly považovat za výraz změny oficiální politiky Česka k Číně. Vztahy zemí označili za přínosné a užitečné. Prohlášení vydali krátce po setkání Hermana s dalajlamou. Čína schůzky představitelů států s osmdesátiletým nositelem Nobelovy ceny za mír dlouhodobě kritizuje, označuje ho za separatistu.

Porušili dělbu moci

Advokát a signatář Kroměřížské výzvy Jan Kalvoda označil za nejzávažnější prohřešek proti ústavě to, že v prohlášení společně jednali představitelé výkonné a zákonodárné moci. „Došlo k porušení principu dělby moci,“ uvedl. Společné jednání komor Parlamentu je podle něj možné jen v podobě jejich společné schůze, nemohou ale jednat prostřednictvím společného prohlášení.

Sněmovna i Senát by měli podle iniciativy zvážit také možnost ústavního stíhání prezidenta. „Vyzýváme Senát, aby se touto záležitostí řádně zabýval, my mu chceme přispět argumenty, které pro tuto možnost svědčí,“ uvedl mluvčí iniciativy Václav Němec. Projednání kritizovaného prohlášení v horní komoře požadují někteří senátoři, o svolání mimořádné schůze Sněmovny se stejným tématem by se mohli pokusit poslanci pravicové opozice.

Hlavní cíl iniciativy Kroměřížská výzva je podle ní vyvolat a vést celospolečenskou veřejnou debatu o úřadu prezidenta a hodnotách, které by měl ztělesňovat. Iniciativa rovněž zaujímá postoje k politickým otázkám, které mají vztah k funkci prezidenta.

