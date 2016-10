Kdo říká pravdu? Schůzka s dalajlamou vyvolala přestřelku mezi ministry

„Šlo o hledání řešení v situaci, kdy Česká republika přestala držet slovo. Pan Herman … si tady prostě dovolil něco, co bylo zborcením toho, co se dohodlo,“ uvedl Zaorálek v pořadu Partie televize Prima. Podle něj by to bylo bráno jako „politická provokace“ a ohrožovalo to dohodu o strategickém partnerství mezi oběma zeměmi. Za nesmyslné označil informace o tom, že prohlášení mělo zůstat neveřejné. „Že by se tajně něco posílalo, to je přece nesmysl,“ prohlásil.

Zaorálek uvedl, že Hermanovi před jeho schůzkou řekl, že pokud by se s dalajlámou setkal soukromě v rámci konference Forum 2000, „možná z toho bude křik, ale to ustojíme“. Až den před schůzkou se z médií dozvěděl, že Herman dalajlámu přijme oficiálně. Ministr kultury to podle Zaorálka zdůvodnil tím, že dalajlamu přijal jako představitele významného světového duchovního směru, což mu náleží, neboť do jeho resortu spadá agenda církví, a tedy i duchovních věcí. „To je nedodržení slova vůči mně, nejenom vůči Číně,“ uvedl k Hermanovu rozhodnutí Zaorálek.

Herman dnes řekl, že nikdy nikomu neslíbil, že se s dalajlamou nebude scházet. „Naopak, když taková diskuse byla, tak jsem jednoznačně tento požadavek odmítl s tím, že je v rozporu s mým svědomím.“ Jeho slova potvrdila eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Uvedla, že už před dvěma lety, kdy byla ještě ministryní pro místní rozvoj, Herman na jednání vlády prohlásil, že mu nikdo nebude zakazovat, aby se sešel s dalajlamou. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ale České televizi řekl, že Herman před dvěma lety sliboval, že schůzky nebudou oficiální. „Říkal - chci se s dalajlamou potkávat, ale respektuji, že to bude neoficiální,“ uvedl.

Europoslanec ODS Jan Zahradil v pořadu označil prohlášení za přehnané. Vytvořilo dojem podřízenosti a submisivity. Dostačující by prý byla pouze nóta ministerstva zahraničí, neboť ČR vždycky dodržovala politiku jedné Číny. Zaorálek uvedl, že prohlášení za ministra zahraničí k česko-čínským vztahům vydal den před setkáním Hermana s dalajlamou a nové prohlášení ministerstva zahraničí už by podle něj nebylo dostatečnou reakcí. „Já jsem byl tak trochu kašpar v souvislosti s tím, co jsem vydal,“ dodal.

Sporné prohlášení podepsali prezident Miloš Zeman, předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zdůraznili v něm, že Česko „při naplňování své dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí“. Stručný dokument rovněž obsahuje ujištění, že „osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky“.

Prohlášení vyvolalo kritiku nejen v části veřejnosti a od opozičních politiků ale i zástupců vládní KDU-ČSL. Herman po jeho zveřejnění uvedl, že pokud se ústavní činitelé v prohlášení musí vymezit proti jeho setkání s dalajlamou, pak partnerství s Čínou stojí na hliněných nohou. Někteří poslanci a senátoři chtějí záležitost probrat na schůzi parlamentních komor.

Čína osmdesátiletého dalajlámu, nositele Nobelovy ceny za mír, označuje za separatistu, který bojuje za prosazení nezávislosti Tibetu. Peking považuje Tibet za nedílnou součást čínského území a setkání státníků s dalajlamou kritizuje dlouhodobě.

