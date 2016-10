Zveřejněte závazky k Číně, vyzývají vládu Starostové

„STAN v návaznosti na dění posledních dnů požaduje, aby vláda zveřejnila, jaké skutečné závazky, ať písemné či faktické, vláda ve vztahu k Číně dojednala a které podepsal i prezident,“ uvedlo parlamentní hnutí na svém webu. Objasnění žádá od premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD).

Prohlášení čtyř nejvyšších ústavních představitelů staví Česko do pozice područí východní velmoci, uvedl STAN v čele s místopředsedou Sněmovny Petrem Gazdíkem. Pokud je obsahem česko-čínských dohod závazek, že se čeští představitelé musejí scházet s dalajlamou někde „v přítmí a potichu“, STAN to považuje za skandální bez ohledu na to, zda na to všichni členové vlády přistoupili. Z porušení dohody v tomto směru někteří ministři obvinili ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který ale vzápětí odmítl, že by se k něčemu takovému zavázal.

„Česká republika je svobodný stát a neexistuje žádné opodstatnění, proč se s dalajlamou scházet někde potají a v ústraní,“ uvádí STAN ve zprávě. Podotýká, že s tibetským vůdcem se scházejí desítky státníků, představitelů vlád a parlamentů ve svých úřadech, jen nejde o přijetí s poctami jako pro představitele jiného státu. Dalajlama je podle STAN uznávanou duchovní autoritou, vzdal se politické moci v Tibetu a uznal územní celistvost Číny.

„Hnutí STAN připomíná, že v čele České republiky stál po dlouhou dobu prezident, který se s dalajlamou scházel co rok a nikoho ani nenapadlo, že by tím náš stát ohrožoval územní integritu Číny,“ stojí v prohlášení.

Hnutí podpořilo návrh své pražské radní Jany Plamínkové, aby hlavní město Praha udělilo dalajlamovi čestné občanství. „Tím se trochu vyváží dosud nevídaná servilita v mezinárodních otázkách u takzvaného prohlášení čtyř nejvyšších ústavních představitelů,“ uvedlo hnutí. STAN rovněž podpořil snahu svých senátorů objasnit okolnosti prohlášení na schůzi horní komory.

