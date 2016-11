Zrušení jaderné dohody s Iránem by bylo katastrofou, varuje Trumpa CIA

Trump jadernou dohodu Teheránu se světovými mocnostmi, která byla uzavřena loni v létě, ve své kampani ostře kritizoval. Podle něj by se měla dojednat smlouva nová. Vyzval zároveň ke zpřísnění sankcí proti Íránu s cílem donutit Teherán k větším ústupkům.

Pokud jde o situaci v Sýrii, podle Brennana jsou syrský režim a Rusové zodpovědní za zabíjení civilistů, které označil za „odporné“. Současná administrativa prezidenta Baracka Obamy podporuje umírněnou část povstalců bojujících proti režimu prezidenta Bašára Asada. Šéf CIA se domnívá, že by tato podpora měla i nadále pokračovat, aby rebelové mohli čelit útokům ze strany Sýrie, Íránu, Hizballáhu a Ruska. Ti všichni bojují na Asadově straně.

Podle Brennana Rusko i nadále drží klíč k budoucnosti Sýrie. Ohledně ochoty Moskvy uzavřít nějakou dohodu je ale skeptický. Moskva se prý při vyjednáváních „nechovala upřímně“. „Nevěřím, že Rusové přestanou, dokud nedosáhnou co nejvíce taktických bojových úspěchů,“ dodal šéf CIA, který v lednu po čtyřech letech odchází z funkce.

Nadcházející Trumpova administrativa již naznačila, že by chtěla s Ruskem v řadě otázek více spolupracovat. „Myslím, že je potřeba, aby se prezident Trump a jeho nová administrativa měli na pozoru před ruskými sliby,“ řekl Brennan s tím, že Moskva tyto sliby již v minulosti neplnila.

Druhou oblastí, na kterou se ředitel CIA ve svém varování zaměřil, je Írán a případné zrušené jaderné dohody. „Myslím, že by to bylo katastrofální,“ řekl Brennan. Takový krok by podle něj jen posílil zastánce tvrdé linie v Íránu a mohl by přimět i jiné státy, aby aktivněji pokračovaly ve svých jaderných aktivitách.

