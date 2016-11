Trump zatlačil na Apple. Chce iPhone made in the USA

„Víš co by pro mne představovalo opravdový úspěch, Time? Kdyby se mi podařilo přimět Apple k tomu, aby postavil jednu nebo hned několik velkých výrobních továren přímo ve Spojených státech,“ sdělil údajně Trump podle serveru Macrumors během rozhovoru s Cookem. Ten se držel zpátky a tak novopečený prezident přitvrdil. „Myslím si, že připravíme pobídky, hodně velké daňové úlevy pro korporace. A zbavíme se regulací, protože ty to znemožňují,“ dodal. V takovém případě by pak podle Trumpa Apple neodolal a postavil v USA jednu velkou či hned několik výrobních závodů.

Ačkoliv se již dříve podle serveru Fortune Cook nechal slyšet, že přesun velkého objemu výroby zpět do USA vzhledem k nedostatku pracovníků s požadovanou kvalifikací nebude možný, o plány z kategorie science-fiction se nutně jednat nemusí.

Aktuální pohyb akcií Applu v listopadu. Zdroj: ieconomics

Apple údajně již s několika ze svých dodavatelů, jako jsou Foxconn a Pegatron, o dané možnosti mluvil. O návratu výroby populárních telefonů iPhone zpět do USA se v minulosti zmiňoval i senátor a neúspěšný kandidát na prezidenta za demokraty Bernie Sanders. Motivační může být i Trumpem plánované zavedení 35procentní importní daně na zboží z Číny.

Otázkou zůstává, do jaké míry by se potenciální přesun výroby zpět do USA promítl do ceny pro koncového zákazníka. Většina výrobních kapacit Applu je v současnosti soustředěna v asijských zemích. Na americkém území společnost ve své továrně v Texasu hromadně vyrábí jen počítače vyšší cenové kategorie typu Mac Pro.

Výroba v Americe by se podle serveru Phonearena v cenách projevila. Zvýšila by se cena komponentů i práce. A pokud by si Apple nemohl dovolit zvednout cenu kvůli nedostatečné kupní síle zákazníků (v USA jsou produkty Applu prozatím citelně levnější než v Evropě a jejich pořízení představuje masovou záležitost), jeho finální marže by se snížily. Přesun do USA by pro společnost za zvýhodněných daňových podmínek měl i výhody. Apple by do USA mohl převést zisky ze zámoří, k čemuž se prozatím nemá kvůli čtyřicetiprocentnímu zdanění firemních zisků.