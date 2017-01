Změny v evropských institucích dělají Mayové těžkou hlavu

Nyní přišli socialisté rovněž o vedení Evropského parlamentu (EP), když si poslanci tento měsíc novým předsedou zvolili lidoveckého politika Antonia Tajaniho. Okolnosti výběru předsedy napověděly konec dosavadního systému dělení moci mezi nejsilnějšími frakcemi - lidovci a socialisty ve vedení EP.

Parlament má o takzvaném brexitu hlasovat právě před volbami do EP v polovině roku 2019 a podle Bloombergu se odborníci v Bruselu dohadují, zda socialisté na příští dva roky přejdou do opozice. Definitivně by to pohřbilo tradiční koalici evropských centristických stran a zvýšilo nebezpečí vetování dohody o odchodu Británie.

„Musíme být velmi opatrní. Bez velké koalice je riziko odmítnutí brexitu vyšší než s ní. Je v zájmu všech dát ji zase dohromady,“ řekl bývalý britský socialista v EP Glyn Ford.

Zvolením Tajaniho získala Evropská lidová strana (EPP), k níž patří i strana německé kancléřky Angely Merkelové, tři nejvyšší pozice v EU - předsedá parlamentu, vede unijní exekutivu a řídí summity.

„To, co se děje v Evropském parlamentu, dává představu o stavu národní politiky v celé unii. Jestliže socialisté začnou jednat jako opozice, budou se chovat provokativněji a budou kritičtější k tomu, co se bude vyjednávat k brexitu,“ myslí si Doru Frantescu z bruselského analytického střediska VoteWatch Europe.

Tajani byl zvolen 17. ledna po čtyřkolovém hlasování, které trvalo 11 hodin. Mayová mu v sobotu gratulovala a on řekl, že se těší na spolupráci s ní při jednáních o brexitu. Dodal, že chce chránit zájmy evropských občanů. Šéf frakce EPP Manfred Weber přišel ráno po hlasování za novináři a přiznal, že při volbě panovalo mnoho emocí. Vyzval členy své frakce, aby spolupracovali se socialisty v zájmu oslabení protiunijních sil v parlamentu v době, kdy se chystá hlasování například o dohodě o volném obchodu s Kanadou.

„Nikdy jsme si nepřáli takový druh konfliktu. Čeká nás mnoho věcí a já doufám, že stále můžeme počítat se zodpovědnou částí skupiny socialistů,“ řekl Weber.

Ford prohlásil, že o tom, zda budou socialisté ochotni obnovit koalici s lidovci, se rozhodne letos, kdy parlament zveřejní své priority pro vyjednávání o brexitu.

Mayová chce vyjednávání zahájit do konce března. Do té doby se budou muset politici včetně Merkelové rozhodnout, zda socialistům poskytnou větší podíl na vedení EU a zda jim neumožní jmenovat jejich člověka jako nástupce Donalda Tuska v čele Evropské rady. Podle Forda by bylo odmítnutí poskytnout tento post socialistům riskantní. „Přinutilo by je to zaujmout kritičtější stanovisko k záležitostem EU,“ řekl.

