Mayová potvrdila tvrdý brexit a odchod z jednotného trhu

Británie touží po zcela novém partnerství, které bude respektovat odlišnost ostrovní země a její nové aspirace. Hodlá odstoupit od Soudního dvora EU, od jednotného trhu a od dalších unijních struktur. Mimo jiné chce kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí, řekla Mayová. Bez upřesnění podmínek také uvedla, že si přeje novou celní dohodu s unií.

„To co navrhuji, nemůže znamenat sounáležitost s (unijním) jednotným trhem, který by nám bránil v uzavírání našich vlastních obchodních dohod. A to nejen s EU, ale také se starými a novými spojenci mimo Evropu,“ vysvětlila Mayová. S EU si po brexitu přeje mít „ambiciózní a bezcelní obchodní dohodu“.

Cesta z EU plná nejistot

Konzervativní premiérka připustila, že brexit je pro Británii nejistou cestou. Věří však, že zemi čeká lepší budoucnost a postavení ve světě. Brity, kteří v loňském červnovém referendu hlasovali pro brexit poměrem 52 ku 48 procentům hlasů, přitom vyzvala k jednotě. Brexit je podle Mayové příležitost mít silnou, otevřenější, tolerantnější a bezpečnou „globální Británii“.

Mayová potvrdila, že hodlá aktivovat článek 50 lisabonské smlouvy a tím zahájit vyjednávání o brexitu koncem března. Konečnou dohodu s EU slíbila premiérka předložit k hlasování britskému parlamentu. Dohodu o podmínkách brexitu chce Mayová dojednat do dvou let. Její samotné konkrétní uskutečnění v praxi si ale podle ní vyžádá delší čas a mělo by být „po etapách“.

Mayová varovala evropské partnery před případnou snahou prosazovat dohodu, která by měla být jakýmsi trestem pro Británii a odrazovat další země od odchodu z unie. Londýn si přeje přátelské vztahy s EU, ale na podobnou dohodu by nepřistoupil. „Žádná dohoda by byla pro Británii lepší než špatná dohoda,“ zdůraznila šéfka kabinetu.

Přečtěte si exkluzivní rozhovor s bývalým britským ministrem financí:

Čtěte dále: