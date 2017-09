Zelenání TOP 09. Bursík rozšířil ekologická témata strany

Memorandum slibuje účinná a realistická opatření v ochraně půdy, vod a ovzduší. Zaměřuje se i na volnou krajinu a zbytky divočiny v Česku, uvedl na tiskové konferenci jeden z autorů dokumentu, bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Dokument se věnuje také energetice a jejím postupnému přechodu od uhlí, které by měly nahradit lokální obnovitelné zdroje a jaderná energetika v případě, že bude vyřešeno ukládání vyhořelého paliva a celková bezpečnost. V kapitole o elektromobilitě dokument hovoří například o ukončení podpory přimíchávání řepky do nafty do roku 2024.

Navrhovaná opatření jsou podle autorů střízlivá a realistická, nikoli pouze do diskuse. TOP 09 považují za reálnou sílu, která může návrhy prosadit.

LES vstoupil na kandidátky TOP 09, Bursík nekandiduje. Jeho strana chce, aby se netříštily hlasy liberálních voličů. Bursík dnes zdůraznil, že ekologie není pouze levicové téma.

