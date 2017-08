Babišův spojenec z ANO prý chystá tunel v Českých drahách. Jde o stovky milionů

Feranec jako předseda dozorčí rady Českých drah má 31. srpna schvalovat zjevně extrémně předražený nákup pochybné společnosti CHAPS. Chce ji koupit dcera Český drah. České dráhy jakožto matka jí na to poskytnou úvěr. Informoval o tom server Zdopravy.cz.

Jaká je opravdová hodnota firmy CHAPS je tajemstvím. Nelze zjistit dokonce ani hodnotu účetní (která bývá z principu kvůli opatrnosti v účetních pravidlech nižší než hodnota skutečná). Firma totiž už několik let úplně kašle na svou povinnost zveřejňovat své účetní závěrky.

Můžeme tak vycházet nanejvýš z účetnictví za rok 2012. Podle čeho lze nejlépe odhadnout opravdovou hodnotu firmy, za jakou by zhruba byla prodatelná případným soukromým (racionálně uvažujícím) zájemcům? Ekonomové zpravidla vycházejí z ročního zisku z běžné činnosti firmy. Do zisků tedy nezahrnují třeba případné kurzové zisky, které by jej zvyšovaly, ale ani nepředvídatelné a velmi sporadické katastrofy, které by jej naopak snižovaly. Stejně tak samozřejmě odhlížejí od daní, ale také od úroků a odpisů (protože nový vlastník firmy může být šikovnější, nebo naopak méně schopný a silný v kramflecích při shánění úvěrů nebo při rozhodování o pronájmu výrobních zařízení).

Takto upravený zisk firmy CHAPS činil v roce 2012 asi pět milionů a v roce předchozím přes osm milionů korun. Skutečná hodnota firmy se obvykle počítá jako šestinásobek ročního zisku (upraveného). Hodnota firmy tedy před pěti lety činila hrubým odhadem dejme tomu 40 milionů korun. Nelze přitom vyloučit, že se od té doby její hodnota ještě snížila, protože podle serveru Zdopravy.cz přišla o dosavadní monopol na internetové vyhledávání dopravních spojů. Firma CHAPS je totiž vlastníkem známého vyhledávače IDOS.

České dráhy se dlouhodobě topí v dluzích. Jejich dluhy s dobou splatnosti delší než rok se léta „drží“ kolem neuvěřitelných 30 miliard korun. Uvědomme si, že se jedná o jedinou firmu, nikoli třeba o celý stát. Zkrátka vypovídající ukázka fungování firmy vlastněné a řízené státem.

I při takových dluzích jsou však České dráhy ochotny financovat zjevně předražený nákup za 400 milionů korun. Tedy, cena za tajemnou firmu CHAPS může být ještě vyšší. Zmíněných 400 milionů je ve skutečnosti jen výše zmíněné půjčky od matky dceři, jak uvedl server Zdopravy.cz s odvoláním na tři své informované zdroje. Pokud se tento plán ještě nějak nepodaří na poslední chvíli pod tlakem veřejnosti zastavit, Česká republika tedy zbytečně prodělá odhadem až stovky milionů. Tak si tedy ANO představuje řízení státní firmy jako firmy.

Samozřejmě, že se můžeme mýlit. Hodnota firmy mohla během posledních pěti let mnohonásobně stoupnout, jako se to kdysi stalo Billu Gatesovi nebo později třeba Marku Zuckerbergovi (majiteli Facebooku). Možná, že na zahradě u sídla firmy v Brně okopávali mrkev, když tu náhle z hlubin Země vytryskla ropa. Vycházíme však jen z dostupných údajů. Podle nich je chystaný nákup předražený o stovky milionů. Nyní jsou na řadě pan Feranec a firma CHAPS, aby případně toto důvodné podezření na vysoce pravděpodobný tunel vyvrátili. Ať firma CHAPS alespoň veřejnosti předloží své účetní závěrky z posledních let, jak jí ukládá zákon.

K celé věci se chystá také interpelace. „Tahle operace nese řadu znaků organizovaného zločinu. Třeba se mýlím, ale rozhodně budu příští týden interpelovat. 400 milionů je nesmysl,“ napsal k věci na Twitter předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Článek vyšel na serveru Forum24.cz