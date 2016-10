Zelená nafta i pro rybníkáře. Novela zákona o spotřebních daních míří do Senátu

„Naše zemědělství je velmi těžce zkoušené konkurencí zejména ze starých zemí EU. Tímto návrhem zákona zemědělství pomáháme,“ řekl zpravodaj Petr Kudela (KDU-ČSL).

Poslanci novelu přijali v podobě komplexního pozměňovacího návrhu, se kterým přišli ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) a poslanci Pavel Šrámek (ANO) a Kudela. Podle nich má být vratka odstupňována podle intenzity chovu dobytka, takzvané dobytčí jednotky na hektar. Zemědělci v rostlinné výrobě by podle jejich návrhu nejprve dostávali zpět 40 procent daně a v živočišné výrobě 90 procent daně. Tento princip by měl fungovat do konce června 2017, od 1. července 2017 se pak vratka bude odvíjet od intenzity chovu zvířat.

Nejméně by měly dostávat firmy bez živočišné výroby. Čím vyšší poměr živočišné výroby bude, tím vyšší bude i vratka daně. Šrámek návrh zdůvodnil tím, že vyšší produkce živočišných hnojiv získaných z krav a dalších hospodářských zvířat pomáhá úrodnosti půdy.

Od 1. ledna 2019 se pak vratky daně mají podle tohoto návrhu sjednotit pro všechny činnosti v zemědělské výrobě na 4,38 Kč za litr. O vratku by mohli zemědělci žádat až šest měsíců zpětně.

Při projednávání v zemědělském výboru bylo proti většině pozměňovacích návrhů ministerstvo financí. Podle Petra Bendla (ODS) argumentovalo tím, že celý systém je byrokraticky a složitě kontrolovatelný. Bendl tvrdí, že návrh jen zvýhodní určitou část podnikatelů, preferoval by snížení daně pro všechny. Neúspěšně navrhoval předlohu zamítnout. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska je zelená nafta mimořádně administrativně náročná a otevírá dveře daňovým únikům.

Podle poslance Šrámka se však dá kontrolovat snadno. Místopředseda zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM) poznamenal, že negativnímu stanovisku MF rozumí. „Správný ministr financí se vždy bude kroutit, když má nějaké peníze vydat,“ podotkl.

