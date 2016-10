Stát vyčlenil na hlavní zemědělské dotace téměř 20 miliard

Sedmdesátiprocentní zálohu vyplácel stát už loni, o rok dříve to bylo 50 procent. „Považuji to za jednu z forem podpory pro zemědělce, kteří se potýkají s obtížnou situací na trhu. Mým cílem je, aby zemědělci měli k dispozici prostředky ze Společné zemědělské politiky, a tím i finanční hotovost co nejdříve, a mohli je tak využívat k hrazení potřebných výdajů,“ uvedl Jurečka. Finální sazba dotace na hektar je 3514 korun.

Zemědělci dostanou i dobrovolnou podporu vázanou na produkci pro takzvané citlivé komodity. Jde o sektor ovoce a zeleniny včetně konzumních brambor, škrobové brambory, chmel, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, dojnice, masná telata, ovce a kozy. Sazby pro tyto platby budou známy v listopadu.

Loni se výrazně změnil systém proplácení dotací. Hlavní platba na plochu (tzv. SAPS) se snížila na polovinu, částečně ji však nahradila platba pro mladé zemědělce do 40 let a na tzv. greening neboli povinné ozelenění. Celkem se počet druhů plateb zvýšil z 38 na 68.

Platbu pro mladé zemědělce může až po dobu pěti let získat mladý podnikatel, který hospodaří na pozemcích s maximální výměrou 90 hektarů. Nárok na tzv. greening mají zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin a udržují mimo jiné na polích stanovenou výměru trvalých travních porostů.

Zisk českého zemědělství loni klesl o 27,3 procenta na 16,9 miliardy korun, předloni byl rekordní 23,26 miliardy korun. Za pokles může především snížení cen zemědělských komodit, které nejvíce postihlo živočišné produkty, především mléko a vepřové maso. Projevilo se i sucho.

