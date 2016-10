Zemědělci mohou začít žádat o dotace, připraveno je 4,6 miliardy

Farmáři, potravináři a lesníci mohou od úterý žádat o dotace v evropském rozvojovém programu. Stát ve třetí výzvě přerozdělí 4,6 miliardy korun. Žádosti bude Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) podle jeho mluvčí Vladimíry Novákové přijímat do konce října, a to pouze elektronicky. Největší objem peněz je určen na investice do zemědělských podniků.