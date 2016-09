Žádný milion. Do Německa přišlo loni „pouze“ 890 tisíc uprchlíků

Do Německa loni přišlo 890 tisíc uprchlíků, nikoliv 1,1 milionu, jak se dosud uvádělo. Prohlásil to dnes německý ministr vnitra Thomas de Maiziére, podle něhož byla v předchozí statistice řada uprchlíků zahrnuta opakovaně. Letos zatím do Německa dorazilo 210 tisíc běženců.