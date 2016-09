Záchranáři tlačí na Němečka: odložte miliardový tendr na vrtulníky

„Ohlašované vítězství Air Transport Europe je nesmírně alarmující věc. Není náhodou, že jejich stroje měly během deseti let tři smrtelné nehody. Je to závažný signál,“ upozorňuje Roman Gřegoř, ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ukazuje tak na pády vrtulníků z let 2006, 2015 a letošního září, při nichž zahynulo celkem jedenáct lidí včetně lékařů i pilotů. „Nám je sakra do toho, s kým budeme riskovat náš život a zachraňovat pacienty,“ dodává.

Je jedním z těch, kdo v minulých dnech podepsali výzvu ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi (ČSSD). Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a členové výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v něm žádají, aby resort vyhodnocení tendru na leteckou záchrannou službu v Česku odsunul do doby, než Slováci vyšetří okolnosti a příčiny poslední nehody Air Transport Europe.

A co na to ministerstvo zdravotnictví? To zatím nechce na výtky záchranářů nijak reagovat. „Vzhledem k tomu, že výběrové řízení ještě oficiální neskončilo. Počkáme, až komise během několika příštích dnů vyhlásí vítěze,“ reaguje Dana Šalamunová, mluvčí ministerstva.

Nicméně výsledky už minulý týden při rozhovoru s Němečkem zveřejnila Česká televize. O čtyřletou zakázku za 1,2 miliardy korun se mají na šesti stanovištích podělit společnosti DSA (Hradec Králové a Liberec), Air Transport Europe (Olomouc a Ústí nad Labem) a rakouská Helikopter Transport Europe (Jihlava a Ostrava). O zbytek republiky se postará armáda a policie.

„Rakouská společnost provozuje vrtulníky, které jsme tu měli v roce 2003. Vracíme se o třináct let zpátky. A navíc ani nevíme, jaké lidi nám chtějí ty firmy nabídnout,“ obává se Gřegoř. Na ministerstvo zdravotnictví je naštvaný i proto, že jediným kritériem soutěže byla nejnižší cena. „Přitom my resort bombardujeme téměř dva roky, abychom jim dali podklady, co musí provozovatel splňovat, aby se kvalita neposunula dolů. Ale nikdo nás neposlouchá,“ krčí Gřegoř rameny.

