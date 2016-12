Záchrana Monte dei Paschi bude italskou vládu stát 6,5 miliardy eur

Třetí největší italská banka požádala minulý týden o státní podporu, protože se jí nepodařilo získat pět miliard eur od soukromých investorů, jak si naplánovala. V případě, že získá od vlády finanční injekci 6,5 miliardy eur, získá stát v bance podíl kolem 70 procent.

Zbývajících 2,3 miliardy eur by měla banka získat z přeměny podřízených dluhopisů ve vlastnictví institucionálních investorů na akcie, jak požadují nová pravidla EU. Ta mimo jiné určují, jak postupovat v případě bankovní krize.

Monte dei Paschi požádala o preventivní rekapitalizaci, což je druh státního zásahu do banky, která má potíže, ale je stále solventní.

Monte dei Paschi je nejstarší bankou na světě, v posledních zátěžových testech letos v létě ale byla označena za nejslabší banku v Evropě. Monte dei Paschi se podobně jako další italské banky potýká s velkým objemem nesplácených úvěrů. Minulý týden banka upozornila, že by už do čtyř měsíců mohla vyčerpat veškerou svou hotovost. Do té doby se předpokládalo, že s hotovostí vystačí asi 11 měsíců.

