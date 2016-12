Monte dei Paschi čas nedostane, její záchrana je v rukách italské vlády

Monte dei Paschi požádala ECB o prodloužení termínu pro získání nového kapitálu o tři týdny do 20. ledna. Akcionáři banky minulý měsíc schválili plán vydat do konce prosince nové akcie v hodnotě pěti miliard eur a ECB pro navýšen kapitálu stanovila bance termín do konce roku. Naděje na rychlé získání peněz se však po rezignaci premiéra Mattea Renziho v důsledku odmítnutí vládního plánu ústavních reforem v nedělním referendu výrazně snížily.

Vedení ECB podle zdroje žádost banky na dnešním zasedání odmítlo. Odklad by podle ECB nebyl k ničemu, protože je zapotřebí, aby do věci zasáhla vláda.

Páteční vývoj hodnoty akcií Monte dei Paschi di Siena:

Monte dei Paschi si musí obstarat nový kapitál, aby se mohla vypořádat s vysokým objemem špatných úvěrů a zůstala solventní. Banka v červenci neprošla evropskými zátěžovými testy, v nichž byla označena za nejslabší evropskou banku. Informovaný zdroj z bankovních kruhů tento týden sdělil, že italská vláda připravuje záchranu Monte dei Paschi z veřejných zdrojů. Rozhodnutí by mohlo padnout již o tomto víkendu.

Mluvčí Monte dei Paschi, třetí největší banky v Itálii a nejstarší bankovní instituce na světě, dnes řekl, že banka zatím od ECB žádné vyrozumění nedostala. Její správní rada se sejde dnes večer. Akcie banky po zprávě prudce klesly a milánská burza s nimi přerušila obchodování.

