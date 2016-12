Monte dei Paschi bude usilovat o nový kapitál od soukromých investorů do konce roku

Třetí největší italská banka Monte dei Paschi di Siena se bude snažit získat od soukromých investorů dodatečný kapitál do konce roku. Správní rada banky to oznámila po svém nedělním zasedání poté, co jí Evropská centrální banka (ECB) odmítla žádost o prodloužení termínu pro navýšení kapitálu. Bez nových peněz od investorů by problematickou banku musel zachraňovat italský stát.